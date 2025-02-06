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        Muğla Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen 2 ilçeye 3 otobüs hibe etti

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinin belediyelerine 3 otobüs hibe etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:25
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen 2 ilçeye 3 otobüs hibe etti
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerinin belediyelerine 3 otobüs hibe etti.

        11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi de depremin yaralarını sarmak, vatandaşların yanında olmak için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerine 3 otobüs hibe etti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, 8 Şubat'ta Yazıhan Belediyesi’ne hibe edilen araçların teslim törenine katılacağını söyledi.

        Deprem felaketinin yıkıcı etkisini en aza indirmek ve kentleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak afetin ilk gününden bu yana depremden etkilenen bölgelerin yanında olduklarını yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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