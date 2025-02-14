Muğla'da 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Marmaris ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen 7 şüphelinin ikametlerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason aroması ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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