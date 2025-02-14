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        Muğla'da 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:21
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        Muğla'da 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Marmaris ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen 7 şüphelinin ikametlerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason aroması ele geçirildi.

        Olaya ilişkin şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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