BodRUN Ultra Maratonu koşuldu

Kendisinin de 5 kilometrelik parkurda mücadele ettiğini anlatan Özsert, "Maratonda Bodrum'un mavisini gördüm, ruhunu hissettim, denizin kokusunu içime çektim. Yarışmaya katılan tüm sporculara teşekkür ederim." dedi.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Özsert, sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yarışa katılan 505 sporcu; 5, 10, 22, 34 ve 60 kilometre parkurlarında mücadele etti.

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