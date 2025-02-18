Marmaris'te "Sürdürülebilir Turizm Yönetimi" eğitimi düzenlendi

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından, konaklama tesisleri için "Sürdürülebilir Turizm Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde, MTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir turizm yönetiminin aşamalarını kapsayan eğitim verildi.

Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilir Turizm Programı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından verilen eğitim, iki gün, 16 saat sürdü.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, sürdürülebilir turizm sertifika programının konaklama tesisleri için uyulması zorunlu olduğunu söyledi.

Destinasyon, turizm sektörü ve tesisin sürdürülebilir olabilmesi için sertifikanın gerekli olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Bu program, 2030 yılı sonuna kadar tüm konaklama tesislerini üç aşamada sürdürülebilir hale getirmeyi zorunlu kılıyor. Sadece yapısal veya çevresel dönüşüm gerçekleştirerek karbon salınımını azaltmayı değil, aynı zamanda doğal ve kültürel mirasla tabii kaynakları korumayı, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiyi en aza indirmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Ayhan, programın yerel halkı güçlendirmeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı ve destinasyonu ziyarete gelen turistlerin memnuniyetini arttırmayı hedeflediğine işaret etti. Sürdürülebilir turizm programına uyumun zorunluluk olmasının yanı sıra turizm sektörü için programın gereklilik olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Türkiye'de ilk kez yüz yüze sertifika eğitimi odamızda düzenlendi." dedi.

Eğitime katılanlar, sertifikalarını e-devlet üzerinden alabilecek.