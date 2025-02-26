Bodrum'da bilim insanlarının katılımıyla deprem ve tsunami paneli düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alanlarında önde gelen bilim insanlarının katılımıyla deprem ve tsunami paneli düzenlendi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde, "Ege Denizi Deprem Fırtınası, Olası Volkan ve Tsunami Senaryoları" konulu düzenlenen panele katılanlar, bilim insanlarını ilgiyle izledi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, panelde "Amorgos Adası - Anhydros Havzası Deprem Fırtınası" başlıklı sunumunda Santorini ve Amorgos adaları arasındaki depremler hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Deprem fırtınası nedir, nasıl oluşur?" konularına da değinilen sunumda volkanizma ve kabuk içindeki sıvı hareketleriyle oluşan deprem fırtınaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin faal jeolojik yapıları ve yüzey hareketleri görsellerle desteklenerek anlatıldı.

Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu da "Volkanik Tehlike ve Risk" konulu sunumunda olası deprem fırtınasında meydana gelebilecek riskleri değerlendirerek Türkiye'deki potansiyel aktif volkanlar ve komşu ülkelerdeki volkanlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uluslararası tsunami uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise "Ocak- Şubat'ta Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Olası Tsunami Senaryoları" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

İnşaat yüksek mühendisi Tarık Eray Çakır, 1956 Güney Ege tsunamisinin Bodrum Yarımadası'ndaki etkileri üzerine tanık anlatımlarından elde edilen bilgileri paylaştı.

Bodrum Kaymakamı Mutafa Çit, belediye, AFAD, STK’ler, çeşitli kurumlar ve bilim insanlarıyla olası deprem senaryolarına yönelik işbirliği içinde olduklarını belirterek yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, bilimin ışığında doğru adımlar atmayı ve vatandaşların bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayacak panelin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Sunumlar sonrası uzmanlar, vatandaşların merak ettiği sorulara cevap verdi. Program, plaket ve çiçek takdimi ile son buldu.