Bodrum'da iftar programları Türkbükü'nden başlayacak

Bodrum Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde iftar programları düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ramazan Ayı boyunca, Bodrum Belediyesi tarafından ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kurulacağı, İftarların ilkinin ise 1 Mart Cumartesi akşamı Türkbükü'nde yapılacağı bildirildi.

İkinci gün iftar yemeği ise 2 Mart Pazar günü Bodrum Pazar Yerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, vatandaşların bir araya gelerek manevi ve sosyal bağlarını güçlendireceği programın, 26 Mart Çarşamba günü, 30 yılı aşkındır düzenlenen geleneksel Türkkuyusu Mahallesi sahur programıyla son bulacağı belirtildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ramazan'ın manevi atmosferinde birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek istediklerini ifade etti.