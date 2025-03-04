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        Fethiye Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Fethiye Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:52
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        Fethiye Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Fethiye Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında yapılan meclis toplantısında, birisi gündem dışı olmak üzere 6 madde oy birliğiyle kabul edildi.

        Belediyeden emekli olan personelin kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 36 ay vadeli, 43 milyon liralık kredi kullanabilmesi ve tüm sürecin yürütülmesi için Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Diğer yandan, bir şirketin belediyeye hediye ettiği hibe aracın işlemlerinin yapılması hususu belediye meclisinden yine oy birliği ile geçti.

        Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışma usul ve esasları hakkında revize çalışması, Diğer İşler Komisyonu’ndan oy birliği ile kabul edildi. Meclis komisyon kararını oy birliğiyle kabul etti.

        Oturumda ayrıca Karaçulha Mahallesi imar planı değişikliği hususu kabul edilirken, Çamköy Mahallesindeki imar planı değişiklikleri ele alınarak İmar Komisyonu'na gönderildi.

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