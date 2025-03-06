Ula'da kadınlar arası Bocce turnuvası yapıldı

Muğla'nın Ula İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlar arası Bocce turnuvası düzenlendi.

2025 Aile Yılı kapsamında "Ailemiz, Geleceğimiz" mottosuyla Ula ilçesinde düzenlenen turnuvaya her yaştan kadın sporcu katılım gösterdi.

Bocce antrenörü Yasemin Miski, 2025 Aile Yılı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında turnuvanın düzenlendiğini belirterek, "Ula'da geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız turnuvalarımız ile her yaştan kadınlarımızı spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Miski, kendilerine destek veren Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük'e teşekkür etti.