Ula'da 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle yaşlılara evlerinde kuaför hizmeti verildi

Muğla'nın Ula ilçesinde 8 Mart Dünya Kadın Günü nedeniyle yaşlılara evlerinde kuaför hizmeti verildi.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, yaşlıların bu anlamlı günde yanlarında olmak istediklerini söyledi.

Bugün sadece bir bakım hizmeti sunmadıklarını, aynı zamanda gönüller kazandıklarını belirten Caner, "Büyüklerimiz, geçmişimizin tanıkları, ilçemizin çınarlarıdır. Onların hayatlarına dokunabilmek, kendilerini iyi hissettirebilmek bizler için büyük bir gurur. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü sadece bir kutlama günü olarak görmüyor, aynı zamanda toplumda sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendiren bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Caner, kadınlar başta olmak üzere tüm yaşlıların her zaman yanlarında olacaklarını, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçeye değer katmaya, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini ifade etti.