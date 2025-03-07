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        Kadınlar ekmeklerini mermerden çıkartıyor

        OSMAN AKÇA - Sanayi sektörünün ağır, gürültülü ve tozlu iş kolu olan mermer fabrikalarında çalışan kadınlar işlerini titizlikle yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:12 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:29
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        Kadınlar ekmeklerini mermerden çıkartıyor
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        OSMAN AKÇA - Sanayi sektörünün ağır, gürültülü ve tozlu iş kolu olan mermer fabrikalarında çalışan kadınlar işlerini titizlikle yapıyor.

        Mermer yıkama, ayıklama, temizleme, paketleme ve mozaik işlerinde çalışan kadınlar, sanayi sektöründe kendini gösteriyor.

        Fabrikanın gürültüsünden taktıkları kulaklık, tozundan ise ağızlarını kapattıkları eşarplar ve maskelerle korunan kadınlar, ince işçiliğin gerektiği mozaik yapıştırma ve satışa hazır hale gelen ürünlerin son kontrollerini de yapıyor.

        Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde,18 yıldır doğal taş grubu traverten ve mermerden mozaik üzerine faaliyet gösteren firmanın çalışanlarının yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor.

        Kadınlar tarafından el emeği göz nuru ile ortaya çıkarılan eserler 20 ülkeye ihraç ediliyor.

        Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, Muğla bölgesinin kendi içindeki firmalarla her yıl ortalama 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, malzemeyi bu bölgeden alan firmalar ile bu rakamın 250 milyon dolara ulaştığını söyledi.

        Sektörde yan ürünler ve destek olan alt kuruluşlarla yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ekonominin yönetildiğini belirten Işık, bunun Muğla için önemini vurguladı.

        Dernek olarak bu katma değeri arttırmak için çalıştıklarını anlatan Işık, "Sektörümüz içinde kadınlarımız yaklaşık yüzde 30 civarında ve bu çalışma ortamları en alt kademeden yönetici vasfına kadar sürüyor. Bu bize artı bir değer katıyor. Biraz ağır bir sektörüz. Bu yüzden daha çok paketleme, seleksiyon, daha titiz işler yani kadın eliyle yapılacak işlerde biz bu katma değeri fazlasıyla almış durumdayız." dedi.

        Işık, 22 yıl öncesine kadar kadınların sektörde yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, düzgün seleksiyon, işçilik ve paketleme konularında kadınların daha titiz olduğunu anlattı.

        - İşletmede çalışanların yüzde 90'ı kadın

        İşletme sahibi Hacı Gülçek de 2007'de üretime başladıklarını, yaklaşık 18 yıldır mermer atıkları ve artıklarından üretim yaptıklarını kaydetti.

        İşletmede çalışan 35 personelin yüzde 90'ını kadınların oluşturduğuna vurgulayan Gülçek, "Buna pozitif ayrımcılık diyebilirsiniz. Cumhurbaşkanımız 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etti. Bu kapsamda işletmemizde aile ekonomisine katkı sağlamak ve sosyal yaşam anlamında onların daha rahat etmeleri için çalışıyoruz." diye ifade etti.

        Yaklaşık 20 ülkeye yıllık 2 milyon dolar civarında ihracat yaptıklarını bildiren Gülçek, kadınların el emeği ve göz nuruyla atık malzemeden yaptığı ürünlerin önemli bir katma değer oluşturduğunu dile getirdi.

        - "Burada ince işçilik var"

        Mermer fabrikasında 11 yıldır çalışan Nimet Türkeş ise ilk başladığında işi yapamayacağı konusunda büyük korku yaşadığını dile getirdi.

        Türkeş, daha sonra çalıştığı mozaik firmasının daha çok kadınların çalışması gereken bir yer olduğunu anladığını belirterek, "Çünkü burada ince işçilik var. Taşların seleksiyonundan tutun dizilişlerine kadar daha çok kadınların yapabileceği işler. Genellikle kadınlarımız daha ağırlıklı çalışıyor. Çünkü göz hassasiyetimiz biraz daha fazla." diye konuştu.

        Derinkuyu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Tavşan da 10 yılı aşkın süredir fabrikada çalıştığını ve ekmeklerini taştan çıkardıklarını söyledi.

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