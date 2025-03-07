Kadınlar ekmeklerini mermerden çıkartıyor

OSMAN AKÇA - Sanayi sektörünün ağır, gürültülü ve tozlu iş kolu olan mermer fabrikalarında çalışan kadınlar işlerini titizlikle yapıyor.

Mermer yıkama, ayıklama, temizleme, paketleme ve mozaik işlerinde çalışan kadınlar, sanayi sektöründe kendini gösteriyor.

Fabrikanın gürültüsünden taktıkları kulaklık, tozundan ise ağızlarını kapattıkları eşarplar ve maskelerle korunan kadınlar, ince işçiliğin gerektiği mozaik yapıştırma ve satışa hazır hale gelen ürünlerin son kontrollerini de yapıyor.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde,18 yıldır doğal taş grubu traverten ve mermerden mozaik üzerine faaliyet gösteren firmanın çalışanlarının yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor.

Kadınlar tarafından el emeği göz nuru ile ortaya çıkarılan eserler 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, Muğla bölgesinin kendi içindeki firmalarla her yıl ortalama 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, malzemeyi bu bölgeden alan firmalar ile bu rakamın 250 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Sektörde yan ürünler ve destek olan alt kuruluşlarla yaklaşık 400 milyon dolarlık bir ekonominin yönetildiğini belirten Işık, bunun Muğla için önemini vurguladı.

Dernek olarak bu katma değeri arttırmak için çalıştıklarını anlatan Işık, "Sektörümüz içinde kadınlarımız yaklaşık yüzde 30 civarında ve bu çalışma ortamları en alt kademeden yönetici vasfına kadar sürüyor. Bu bize artı bir değer katıyor. Biraz ağır bir sektörüz. Bu yüzden daha çok paketleme, seleksiyon, daha titiz işler yani kadın eliyle yapılacak işlerde biz bu katma değeri fazlasıyla almış durumdayız." dedi.

Işık, 22 yıl öncesine kadar kadınların sektörde yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, düzgün seleksiyon, işçilik ve paketleme konularında kadınların daha titiz olduğunu anlattı.