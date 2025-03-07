Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Özcan A, duruşmada yaşanan olaydan iki gün önce evindeki tamirat işi için gelen ustaları kayınpederinin kovduğunu, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını iddia etti.

Eşiyle de aralarında yaşanan tartışmalar nedeniyle sorun olduğunu ve uzaklaştırması bulunduğunu ifade eden sanık, şu ifadeleri kullandı:

"Ben çocuğumu çok seviyorum ve onu bana göstermiyorlardı. Eşimi bulamayınca her yerde onu aradım. Esat Ulu'nun bulunduğu villaya gittim ve 'Can ile Nazlı burada mı?' diye sordum. Duvarın arkasından birisi bana 'Esat bey geldi. Onları ve çocuğu alıp götürecek' dedi. Ben de bölgedeki bir otoparka geçip arabanın içine yattım. Alacağım için icraya verdiğim Sinan T. geldi. O da yaşadıklarımı bildiği için bana 'Senin işini ben halledeceğim' dedi. Ben de silahımı arabanın önünde bırakıp içeride uyumuşum. Bir çocuk cama tıklayınca uyandım ve camı indirdiğimde çocuk silahımı arabanın içine bırakarak bana 'Abi Sinan senin işi halletmiş, sen senet işini hallet' dedi. Baktığımda şarjör boştu. Arabaya binip eşime bakmak için Esat'ın villasına gittim ve eşime 'Annen baban ölmüş neredesin?' diye mesaj attım. Bu sırada çıkan Esat Ulu'ya eşimi sorunca 'Sen miydin bahçede gezen' dedi ve ilk o ateş etti. Ben de kendimi korumak için hedef gözetmeksizin ateş açtım ve oradan ayrıldım."

Özcan A, Esat Ulu'nun villasından sonra kayınpederinin evinin oradan geçerken şerit çekildiğini gördüğünü, bir komşusunun 'İşte buydu' demesi üzerine bölgeden kaçtığını savundu.

Olay günü kayınpederinin evine gitmediği, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürmediğini iddia eden Özcan A, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.