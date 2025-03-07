Datça'da jandarmanın yaralı bulduğu kumru tedaviye alındı

Ekipler tarafından yerden alınan yaralı kuş, tedavisinin yapılabilmesi için Milli Parklar Datça Şefliğine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında yolda yaralı bir kumru olduğunu fark etti.

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