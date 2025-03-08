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        Muğla'da "Mor Cepken Oratoryosu ve Kadın İstihdamı" söyleşisi yapıldı

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve KADEM işbirliğinde "Mor Cepken Oratoryosu ve Kadın İstihdamı" söyleşisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:27
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        Muğla'da "Mor Cepken Oratoryosu ve Kadın İstihdamı" söyleşisi yapıldı
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        8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve KADEM işbirliğinde "Mor Cepken Oratoryosu ve Kadın İstihdamı" söyleşisi düzenlendi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program öncesi Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ve Menteşe Lise öğrencilerinin hazırladığı kadın temalı resimler ile KADEM'in fotoğraf sergisi açıldı.

        Programda konuşan Vali Akbıyık, nesillerin yetişmesinde, kültürün aktarılmasında, toplumsal birlikteliğin sağlanmasında en büyük rolü üstlenen kadınların hayatın her alanında varlıklarıyla toplumu güçlendirdiğini söyledi.

        Milli Mücadele’de vatan için savaşan kadınların bugün de ülkenin kalkınması ve gelişmesi için en ön safta var gücüyle mücadele ettiğini belirten Akbıyık, "Devletimiz kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta daha fazla yer almasını sağlayacak birçok çalışma yapıyor. Kadınlarımız toplumsal hayatın her alanında hak ettikleri yerde olmaları için çalışmalarımız sürecek. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

        Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Muğla İl temsilcisi Dr. Eriş Başaran Akça, protokol üyeleri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı.

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