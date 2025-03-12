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        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 00:02 Güncelleme: 12.03.2025 - 00:11
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        Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetçavuş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Burada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 52 tabanca fişeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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