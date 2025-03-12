Datça'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tuğrul Kaval günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte, Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal Akışı" adlı gösteri sahnelendi.

Ayrıca, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.