Muğla'da gönüllü gençler Mehmet Akif Ersoy'un portresini yaptı

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ersoy'un portresini hazırladı.

Gençlik Merkezi'nde ozalit kağıdı üzerine akrilik uygulama ile yapılan çalışmada, gençler hazırladıkları portreyi sergiledi.

"Akif'in Dizelerinden Portresine" temasıyla gerçekleştirilen çalışmada, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyası, bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Gönüllü gençlerden Arda Tosun, gazetecilere, eserlerinde milli ve manevi değerlerin daha anlamlı hale gelmesi için çalıştıklarını belirterek, kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.