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        16. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Muğla'nın Milas ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Güney Ege, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:30
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        16. Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Güney Ege, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

        Hacı Apti Mahallesi'ndeki TARİŞ Pamuk Deposu'ndaki fuara, tarım ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katıldı.

        Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin tarımsal potansiyelinin her geçen gün geliştiğini, bu tip fuar organizasyonlarının çiftçilerin yeni teknolojilerle tanışmalarına olanak sağladığını söyledi.

        Gıda, tarım ve hayvancılık alanında çok sayıda kadının çalıştığını belirten Böke, ilçedeki tarımsal üretimin büyük bölümünde kadınların emeğiyle sürdürüldüğünü kaydetti.

        Milas’ın tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin olduğunu anlatan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ise ilçenin dünden bugüne tarım ve hayvancılık bakımından büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

        Topuz, Milas’ın ihtiyacını karşılayacak başka alanlarda da fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapacak yeni bir fuar alanını Milas’a kazandırmak istediklerini söyledi.

        Fuar organizatörü Expoline Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir de 16'ncısı düzenlenen fuarın Türkiye'de çok örneği olmadığını, fuara dünden bugüne katkı sunanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuar açıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek katılımcılara başarılar diledi.

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