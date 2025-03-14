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        Muğla'da Aile ve Gençlik Fonu'yla evlenen ilk çiftin nikahı yapıldı

        2025 Aile Yılı kapsamında, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile evliliğe ilk adımı atan çiftin nikahı Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Ortaca'da kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:46
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        Muğla'da Aile ve Gençlik Fonu'yla evlenen ilk çiftin nikahı yapıldı
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        2025 Aile Yılı kapsamında, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile evliliğe ilk adımı atan çiftin nikahı Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Ortaca'da kıyıldı.

        Fatmanur Savan ve Kerem Çoban, hayatlarını birleştirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz evlilik kredisine başvuru yaptı.

        Proje kapsamında verilen eğitimlere katılan çift, başvurularının onaylanmasıyla nikah işlemleri için gün aldı.

        Bakanlığın sağladığı destekle Ortaca'da evlenen ilk çift olan ikilinin Ortaca Belediyesi Nikah Salonunda nikahını Ortaca Belediyesi nikah memuru Akşit Can kıydı.

        Çiftin yakınlarının katıldığı törende nikah şahitliklerini ise Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük yaptı.

        Evlilik cüzdanını Fatmanur Savan'a veren Kaymakam Aktaş, aile yılında hayatlarını birleştiren çifte mutluluklar diledi.

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ise "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile Muğla'da gerçekleştirilen ilk nikahın Ortaca'da yapıldığını söyledi.

        Ailenin milli bir mesele haline geldiğini belirten Kütük, "Son kalemiz olan ailenin yaşaması ve ailemizin gelecek nesillere tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi aktarması anlamında çok önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlamda hem evlenmelerin, evlendikten sonra da çocuk sayılarının artmasını çok önemsiyoruz." dedi.

        Kütük, şu anda müracaat edip işlemleri tamamlanan, kredisi onaylanan 178 çift bulunduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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