Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası

Ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yapılacak.

"Marmaris Ege Rallisi" yürütücüsü Ege Otomobil Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yangınlardan etkilenen bölgelerde önceden hazırlanan tohumları doğaya bırakıp etapların hemen ardından da temizlik yaptı.

45 ralli pilotunun, bol virajlı ve zorlu etaplarda kıyasıya mücadelesini seyirciler özel alanlardan takip ediyor.

Bugün 16,90 kilometrelik Remed Assistance, 10 kilometrelik Bayır, 7,15 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima etabı, sabah ve öğleden sonra iki kez geçecek takımlar, gün boyu 68,1 kilometre olan 6 asfalt özel etapta yarışıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 45 otomobil ve 90 sporcu yarışıyor.

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