Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı "Marmaris Ege Rallisi" devam ediyor.
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı "Marmaris Ege Rallisi" devam ediyor.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 45 otomobil ve 90 sporcu yarışıyor.
Bugün 16,90 kilometrelik Remed Assistance, 10 kilometrelik Bayır, 7,15 kilometrelik Petrol Ofisi Maxima etabı, sabah ve öğleden sonra iki kez geçecek takımlar, gün boyu 68,1 kilometre olan 6 asfalt özel etapta yarışıyor.
45 ralli pilotunun, bol virajlı ve zorlu etaplarda kıyasıya mücadelesini seyirciler özel alanlardan takip ediyor.
Ralli pilotları ve takımlar Asparan mevkisinde geçen yıllarda yanan ormanlık alanda fidan dikti.
"Marmaris Ege Rallisi" yürütücüsü Ege Otomobil Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yangınlardan etkilenen bölgelerde önceden hazırlanan tohumları doğaya bırakıp etapların hemen ardından da temizlik yaptı.
Yarış, yarın Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde 8 kilometrelik Kuyucak etabıyla start alıp, 14,25 kilometrelik Akyaka (Sarnıç) etabını geçtikten sonra 20,80 kilometrelik Powerstage etabıyla tamamlanacak.
Ödül töreni ise saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yapılacak.
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