Bodrum'da tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı hayatını kaybetti.
Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada çalışan Soner Bülent Uysal, demirli tekne ile pasarella (teknenin iskele ile bağlantısını sağlayan arka tarafındaki tahta merdiven köprü) arasına sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Muğla Adli Tip Kurumu'na gönderildi.
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