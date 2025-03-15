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        Bodrum'da tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:36
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        Bodrum'da tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile pasarella arasında sıkışan marina çalışanı hayatını kaybetti.

        Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada çalışan Soner Bülent Uysal, demirli tekne ile pasarella (teknenin iskele ile bağlantısını sağlayan arka tarafındaki tahta merdiven köprü) arasına sıkışarak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Muğla Adli Tip Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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