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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 23:26 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:30
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Ü.A'nın evinde iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Ü.A. gözaltına alındı.

        Narkotik dedektör köpeği "Misket" ile evde yapılan aramada, 80 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız silah ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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