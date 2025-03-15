Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Narkotik dedektör köpeği "Misket" ile evde yapılan aramada, 80 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız silah ile iklimlendirme ve ışık sistemi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Ü.A'nın evinde iklimlendirme sistemi kurup kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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