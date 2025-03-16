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        Güney Ege'de yasa dışı geçişlere sıkı takip

        DURMUŞ GENÇ - İç karışıklığın ya da savaşın yaşandığı ülkelerinden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Güney Ege'de denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:39
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        Güney Ege'de yasa dışı geçişlere sıkı takip
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        DURMUŞ GENÇ - İç karışıklığın ya da savaşın yaşandığı ülkelerinden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Güney Ege'de denetimler sürüyor.

        Türkiye'ye gelerek irtibat kurdukları organizatörlerin vaatlerine kanan ve Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

        Düzensiz göçmenler, lastik botlarla Ege Denizi'ni aşıp İstanköy ve Sömbeki adalarına geçmek için bölgede saklanıyor. Umuda yolculuğa yüklü miktarda para ödeyerek başlayan düzensiz göçmenlerin bir kısmı, Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan hayatını kaybediyor, bir kısmı ise yolda yakalanıyor.

        Kaçak geçişlerin engellenmesi ve göç yolculuğunda ölümlerin yaşanmaması için jandarma, polis, sahil güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri, söz konusu bölgelerde 24 saat denetim yapıyor.

        Jandarma ekipleri, İstanköy Adası'na yakınlığı nedeniyle düzensiz göçmenlerin özellikle tercih ettiği Bodrum sahillerinde ve ormanlık alanlarda, sürekli devriyelerle arama-tarama faaliyeti yürütüyor.

        Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer karayollarında polis, jandarma ve Göç İdaresi mobil ekiplerince yüzlerce araç, binlerce kişi gözden geçiriliyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri, Fethiye'den Bodrum'a kadarki sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor. Sahil Güvenlik ekipleri, birçok alanda botlarla denetim yaparak, kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

        - İki ayda 51 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bu yılın ocak ve şubat aylarında 60 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

        Operasyonlar kapsamında yasa dışı geçişe aracılık ettikleri tespit edilen 51 göçmen kaçakçısının tutuklandığını belirten Akbıyık, 14 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını ve kaçak geçişlerde kullanılan 22 araca el konulduğunu bildirdi.

        Geçen yıl ocak ve şubat aylarında 2 bin 221 düzensiz göçmen yakalandığını anımsatan Akbıyık, "Bu yıl 2 ayda 916 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,76 azaldı. Bunda da alınan tedbirler önemli yer teşkil ediyor." dedi.

        Düzensiz göçle mücadelenin insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerine bağlı ve kamu düzeni ile güvenlikten asla taviz vermeyen bir anlayışla devam ettirildiğini vurgulayan Akbıyık, yürütülen çalışmalarla göçmen kaçakçılarına asla fırsat verilmeyeceğini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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