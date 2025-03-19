Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli bir imam, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladığı yemekleri iftarda vatandaşlara ikram ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevli bir imam, hayırseverlerin de desteğiyle hazırladığı yemekleri iftarda vatandaşlara ikram ediyor.

        Konacık Mahallesi Sariye Saffet Çebi Camisi İmam Hatibi Mehmet Emin Erbek, her gün kendi elleriyle hazırladığı iftar yemekleriyle yüzlerce insanı bir araya getiriyor.

        İmamın cemaate hazırladığı sofra için hayırseverler de maddi destek veriyor.

        İftar vaktinin yaklaşmasıyla cami avlusunda iftar sofrası kuruluyor.

        Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan vatandaşlar, imam Erbek'in sıcak ilgisiyle karşılaşıyor. Her misafiriyle tek tek ilgilenen Erbek, onların ihtiyaçlarını soruyor, dualarını alıyor.

        Erbek, yaptığı açıklamada, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Biz de bu bilinçle hareket ederek, her gün yüzlerce kardeşimizi aynı sofrada buluşturuyoruz. Onların duaları ve tebessümleri, tüm yorgunluğumuzu alıyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı
        Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı
        Köyceğiz'de yıldırım kaynaklı orman yangınını vatandaşlar söndürdü
        Köyceğiz'de yıldırım kaynaklı orman yangınını vatandaşlar söndürdü
        Bodrum FK'da milli sevinç
        Bodrum FK'da milli sevinç
        Fethiye'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Fethiye'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Datça'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi
        Datça'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi