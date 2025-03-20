Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek Mahallesi önlerindeki Tersane Adası mevkisinde bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Ece Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!

        Benzer Haberler

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma
        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma
        Tanyeli, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Tanyeli, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma a...
        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma a...
        Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor
        Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor
        Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı
        Karşı yöne geçen otomobil, taksi ve kamyonete çarptı: 2 yaralı