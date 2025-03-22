Marmaris Ordulular Derneği iftar verdi

İftar sonrasında Ordulular çay eşliğinde bir süre sohbet etti.

Dernek Başkanı Yaşar Karaosmanoğlu her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri iftar sofrasında birlik ve beraberlik için buluştuklarını belirterek programa katılan davetlilere teşekkür etti.

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