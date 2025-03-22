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        Marmaris Ordulular Derneği iftar verdi

        Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:05
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        Marmaris Ordulular Derneği iftar verdi
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        Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, iftar programı düzenledi.

        Kemeraltı Mahallesi'ndeki dernek lokalinde verilen iftara, Marmaris Belediye Meclis Üyesi Erdem Karaosmanoğlu, Marmaris'te yaşayan Ordulular, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualarla iftar açıldı.

        Dernek Başkanı Yaşar Karaosmanoğlu her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri iftar sofrasında birlik ve beraberlik için buluştuklarını belirterek programa katılan davetlilere teşekkür etti.

        İftar sonrasında Ordulular çay eşliğinde bir süre sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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