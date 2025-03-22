Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Katrancı Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünce arazözler ve işçiler sevk edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle alevler yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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