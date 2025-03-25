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        Fethiye'de kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:11 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:18
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        Fethiye'de kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü belirlenemeyen 07 TY 292 plakalı kamyonla bir şirkete ait işçileri taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste bulunan 4 işçi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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