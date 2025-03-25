Fethiye'de kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü belirlenemeyen 07 TY 292 plakalı kamyonla bir şirkete ait işçileri taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunan 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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