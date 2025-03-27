GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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