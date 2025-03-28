Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın iki ayrı ikametgahına, uyuşturucu madde arama köpeği Uçak'ın da katılımıyla operasyon düzenledi.

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