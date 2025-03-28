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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:39
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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın iki ayrı ikametgahına, uyuşturucu madde arama köpeği Uçak'ın da katılımıyla operasyon düzenledi.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, operasyon anı jandarma ekiplerinin kamerasınca da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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