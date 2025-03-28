Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın iki ayrı ikametgahına, uyuşturucu madde arama köpeği Uçak'ın da katılımıyla operasyon düzenledi.
Aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 2 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, operasyon anı jandarma ekiplerinin kamerasınca da görüntülendi.
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