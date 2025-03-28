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        Muğla'da belediye ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:19
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        Muğla'da belediye ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için çalışmalarını tamamladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ramazan ayını geride bırakırken, gönüllerimizi buluşturan, sofralarımızı bereketlendiren, dayanışmayı büyüten bir ayın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, çocukların gözlerinde parlayan neşe, büyüklerimizin sözlerindeki bilgelik, dostların sarılışındaki içtenliktir. Bayram, sevginin, saygının, affetmenin ve yeniden kenetlenmenin adıdır." dedi.

        Aras, Ramazan ayı boyunca Muğla'nın 13 ilçesinde kurdukları iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmenin, aynı lokmayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını söyledi.

        Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ünsal Paşalı ise bayram öncesinde yürütülen sosyal hizmet çalışmalarına değinerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımızın, engellilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin ev temizlikleri, kişisel bakımlarını yaptık. Vatandaşlarımızın bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için çalışıyoruz. Muğla genelindeki bin 435 mezarlığımızın bakımı, temizliği ve ağaç budaması yapıldı." dedi.

        Bayram süresince yaşanabilecek acil durumlara karşı teyakkuzda olacaklarını kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı ise 7 gün 24 saat görev başında olacaklarını ifade etti.

        Bayramda artacak yolcu yoğunluğu nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir de yerli ve yabancı misafirlerden oluşacak yolcu yoğunluğu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getirdi.

        Destek Hizmetleri Daire Başkanı Cihan Şahin, "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi tüm kurumlarımız ve ibadethanelerimizde bakım, onarım ve tadilat işlerimizi tamamladık. Atölyelerimizde çalışmalarımızda devam ediyor. Bu vesileyle de vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.

        MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, bayram sürecinde ciddi bir turizm hareketinin olacağını beklediklerine işaret eder, ekiplerin 24 saat esasına göre koordinasyonunu sağlayarak, nöbetçi ekipler oluşturduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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