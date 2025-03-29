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        Muğla'nın 47 yıllık kolonyacısı, özel ürettiği kokularla bayram mesaisinde

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da "Kolonyacı Ahmet" olarak tanınan 63 yaşındaki Ahmet Gümüşbulut, 47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı'ndaki dükkanında 50 çeşit koku ile Ramazan Bayramı öncesinde yoğun mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:05
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        Muğla'nın 47 yıllık kolonyacısı, özel ürettiği kokularla bayram mesaisinde
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'da "Kolonyacı Ahmet" olarak tanınan 63 yaşındaki Ahmet Gümüşbulut, 47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı'ndaki dükkanında 50 çeşit koku ile Ramazan Bayramı öncesinde yoğun mesai yapıyor.

        Ramazan Bayramı öncesinde dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşan Gümüşbulut, gelen müşterilerin isteğine göre çeşitli kokular hazırlıyor.

        Mesleğini "işe yaramayan maddeleri karıştırıp, yararlı hale getirme sanatı" olarak tanımlayan Gümüşbulut, dükkanında bir süre misafir ettiği müşterilerin taleplerine göre parfüm ve kolonyalar veriyor.

        Ahmet Gümüşbulut'un hazırladığı ürünlere Muğla'da yaşayanlar ile kenti ziyaret eden turistler ilgi gösteriyor.

        Gümüşbulut, ürettiği ve kullanıldığında ferahlık veren birçok ürününü Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine de kargo aracılığıyla ulaştırıyor.

        İlçede "Kolonyacı Ahmet" olarak bilinen Gümüşbulut, AA muhabirine, herkesin kendisine has bir kokusu olduğunu ve kendisinin de ziyaretçilerine çeşitli tavsiyelerde bulunarak özel kokular ortaya çıkardığını söyledi.

        Eniştesi olan ustasının 37 yaşında vefat ettiğini dile getiren Gümüşbulut, "meslek sırrı" olduğu için ustasının kolonyanın nasıl yapıldığını öğretmediğini, kendisinin bu nedenle gecesini gündüzüne katarak yeni formüller ürettiğini ve çeşitleri artırdığını belirtti.

        -"Özel üretim yaptığı 50 tür kolonyanın 25'i Muğla'ya özgü"

        Türkiye'nin dört bir yanından müşterisi olduğunu anlatan Gümüşbulut, Almanya, İngiltere ve Avustralya'dan da alıcıların kendisine ulaştığını belirtti.

        Gümüşbulut, kokunun bir kültür olduğunu vurgulayarak, "Bu kültürde dedelerimizin zamanında kolonyaları koklayan kadınlar hüngür hüngür ağlıyor. O kokuları özlüyor. Dışarıda kavga ederek dükkana gelen karı koca sinirli giriyor, buradaki kokuları alınca kol kola girip, gülerek gidiyor. Benim yüzüm hep güler işte bu kokulardan dolayı." dedi.

        Yaptığı 50 tür kolonyadan 25'inin sadece Muğla'ya özgü olduğuna dikkati çeken Gümüşbulut, kolonyaları da "bayramların kraliçesi" olarak nitelendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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