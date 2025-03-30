Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise Seydikemer ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazada, İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker (21) olay yerinde, Münire Cebe (38) ise kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.