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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:45
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        Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 GD 858 plakalı otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde 48 ABH 925 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker (21) olay yerinde, Münire Cebe (38) ise kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise Seydikemer ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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