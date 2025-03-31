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        Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı

        Muğla'da Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:33 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:38
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        Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı
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        Muğla'da Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram trafik tedbirleri kapsamında Milas-Ören kara yolunda dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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