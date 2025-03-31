Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram trafik tedbirleri kapsamında Milas-Ören kara yolunda dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

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