Muğla'da havadan trafik denetimi yapıldı
Muğla'da Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.
Muğla'da Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında dron destekli denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram trafik tedbirleri kapsamında Milas-Ören kara yolunda dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde kurallara uymadığı belirlenen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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