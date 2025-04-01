Bodrum açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bir teknenin Gümbet açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 3 kişi bulunan 38 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 botuyla yedeklenerek emniyet altına alındı.
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