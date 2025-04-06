Muğla'da devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
C.K. (25) yönetimindeki 34 HP 9672 plakalı domates yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.