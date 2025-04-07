"Bodrum Hotel Show 2025" turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9-11 Nisan'da düzenlenecek "Bodrum Hotel Show 2025" fuarı turizm sektöründeki satın alma ve tedarik zinciri yöneticilerini buluşturacak.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar öncesinde Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde basın toplantısı yapıldı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yaptığı konuşmada, heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

Etkinliğin sadece otellere değil, restoran, gece kulüpleri başta olmak üzere birçok sektöre hitap edeceğini belirten Dengiz, "Tedarikçi ve turizmcilerin bir araya getirildiği ikinci buluşmamızı yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlik olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Bodrum Esnaf, Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Elvan Bilgin de "Bodrum Hotel Show 2025"in Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonlarda en büyük önem verdiğimiz husus birlik ve beraberliğin önemi. STK'ler olarak birlikte bir organizasyon gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz." diye konuştu.