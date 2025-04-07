Marmaris açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 10'u çocuk 27 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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