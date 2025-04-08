Marmaris'te ormanda ateş yaktığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ateş yakan şüpheli olduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

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