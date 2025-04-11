Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı

Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivalin gastronomi ve el sanatları ile bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu, gelecek yıllarda da festivali büyüterek devam ettireceklerini söyledi.

Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 2500 ila 4000 liradan satışa sundu.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

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