Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi.
Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.
Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu.
Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 2500 ila 4000 liradan satışa sundu.
Festivalin açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, festivalin gastronomi ve el sanatları ile bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu, gelecek yıllarda da festivali büyüterek devam ettireceklerini söyledi.
Törende yöresel halk oyunları ekibi ve Etiyopya Akrobasi Grubu gösteri sundu, davul zurna eşliğinde yöresel delbek sanatçıları eserler seslendirdi.
Festival, 13 Nisan'da sona erecek.
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