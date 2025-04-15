Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 266 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 266 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 266 yolcu geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Star Legend" isimli kruvaziyerle 266 yolcu geldi.

        Bahamalar bayraklı 160 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

        Kuşadası Limanı'ndan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemide, çoğu ABD'li 266 yolcu ve 204 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik yerleri gezdi, çarşıda alışveriş yaptı.

        İlçeyi günübirlik ziyaret eden geminin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Bodrum'da bir sitenin kaçak iskelesi ekiplerce yıkıldı
        Bodrum'da bir sitenin kaçak iskelesi ekiplerce yıkıldı
        Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı; 3 milyon TL ceza kesildi
        Bodrum'da sitenin kaçak iskelesi yıkıldı; 3 milyon TL ceza kesildi
        Girmeler Höyük Yerleşimi kazısında "erken Anadolu geni"ne rastlandı
        Girmeler Höyük Yerleşimi kazısında "erken Anadolu geni"ne rastlandı
        Fethiye'de minik öğrenciler yazdıkları kitapları imzaladı
        Fethiye'de minik öğrenciler yazdıkları kitapları imzaladı
        Fethiye'de "Orta ve İleri Seviye Excel" eğitimi düzenlendi
        Fethiye'de "Orta ve İleri Seviye Excel" eğitimi düzenlendi
        Muğla'da eski eşini öldüren sanık ile oğlunun yargılanmasına başlandı
        Muğla'da eski eşini öldüren sanık ile oğlunun yargılanmasına başlandı