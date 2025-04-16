Muğla'da motosikletten düşen plakayı kaskına takan sürücü trafikte görüntülendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı kaskına takarak trafikte ilerledi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı kaskına takarak trafikte ilerledi.
Seydikemer'den Kaş istikametine giden sürücü, motosikletinin düşen plakasını kaskının arkasına bantla yapıştırdı.
Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, diğer yolcu ve sürücülerin dikkatini çekti.
Bu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.