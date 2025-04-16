Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da motosikletten düşen plakayı kaskına takan sürücü trafikte görüntülendi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı kaskına takarak trafikte ilerledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da motosikletten düşen plakayı kaskına takan sürücü trafikte görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı kaskına takarak trafikte ilerledi.

        Seydikemer'den Kaş istikametine giden sürücü, motosikletinin düşen plakasını kaskının arkasına bantla yapıştırdı.

        Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, diğer yolcu ve sürücülerin dikkatini çekti.

        Bu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 sanığa 30'ar yıl...
        Bodrum açıklarındaki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 sanığa 30'ar yıl...
        Bodrum'da yat ve gemiyle uyuşturucu taşıyan 10 sanığa 30'ar yıl hapis cezas...
        Bodrum'da yat ve gemiyle uyuşturucu taşıyan 10 sanığa 30'ar yıl hapis cezas...
        Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi
        Mega yat "Golden Odyssey" Marmaris Körfezi'ne demirledi
        Yunanistan'da teknede düşerek yaralanan kişi deniz ambulansıyla Bodrum'a ge...
        Yunanistan'da teknede düşerek yaralanan kişi deniz ambulansıyla Bodrum'a ge...
        Teknede kalçasını kırdı; Yunan adasından deniz ambulansı ile getirildi
        Teknede kalçasını kırdı; Yunan adasından deniz ambulansı ile getirildi
        Su kuyusuna düşen kadın öldü
        Su kuyusuna düşen kadın öldü