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        Dalaman'da altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı

        Dalaman ilçesinde altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:44
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        Dalaman'da altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı
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        Dalaman ilçesinde altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı.

        İlçe Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle çevre bilincini artırmak, yeşil alanları çoğaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yaptığı açıklamada, 3 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığı söyledi.

        Yakuta, 'Doğaya nefes, geleceğe umut olmak için bir araya geliyoruz' sloganıyla dağıtımını yaptıkları pikan cevizi, ceviz, ak dut, kara dut, yeni dünya ve hünnap fidanlarının toprakla buluşacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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