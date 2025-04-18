Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Bodrum'da başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum"un startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı Bodrum'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum"un startı verildi.

        Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek şampiyonanın ilk gün yarışı Milas ilçesindeki belirlenen parkurlarda yapıldı.

        Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Şampiyonada, Türkiye ile Romanya, Fransa ve İtalya'dan 48 otomobilde 96 yarışçı mücadele ediyor.

        "Rally Bodrum" yarın Bodrum'un Çamlık, Etrim ve Kızılağaç yarışlarının ardından Bodrum Arena'da sona erecek.

        Yarışların ardından Bodrum Belediye Meydanı'nda ödül töreni düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?

        Benzer Haberler

        Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi, Bodrum'da yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar şüphelisi, Bodrum'da yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay hakimi yakalandı
        Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay hakimi yakalandı
        Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları, burçlar ve sarnıç restore edilerek...
        Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları, burçlar ve sarnıç restore edilerek...
        Dalaman'da altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı
        Dalaman'da altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı
        Darp sonucu ölüm davasında 'gerekçeli karar' açıklandı
        Darp sonucu ölüm davasında 'gerekçeli karar' açıklandı
        Sanat Tarihi öğrencileri AB projesi kapsamında Muğla'da buluştu
        Sanat Tarihi öğrencileri AB projesi kapsamında Muğla'da buluştu