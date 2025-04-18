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        Marmaris esnafından belediyenin uygulamasına tepki

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamu düzeni sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla işletme önüne malzeme koymayı engelleyen uygulamaya tepki gösteren esnaf, eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:58
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        Marmaris esnafından belediyenin uygulamasına tepki
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kamu düzeni sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla işletme önüne malzeme koymayı engelleyen uygulamaya tepki gösteren esnaf, eylem yaptı.

        Marmaris Belediyesi önünde toplanan esnaf adına açıklama yapan Ramazan Şah, belediyenin dükkan önüne malzeme koymayı engellemesinin esnafı olumsuz etkilediğini belirtti.

        Haftalardır belediye ile görüştüklerini ama ortak bir yol haritası belirleyemediklerini aktaran Şah, "Bir uzlaşı içinde değiliz. 'Esnaf bu işten memnun' diyorlar yalan. Biz ekmeğimiz için buradayız. Umarız buradan mutlu şekilde ayrılırız." dedi.

        Şah, esnafın yıllardır şehrin nabzını tutan kesim olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Marmaris Belediyesi'nden koşullarımızı iyileştirmesini beklerken ısrarla uygulanmak istenen bu karar, esnafın yalnızca işini olumsuz etkilemeyecek aynı zamanda emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini çalacak. Yapılan düzenlemelerin görsel ya da mevzuat odaklı değil aynı zamanda insan odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kazanamayan umutsuz ve mutsuz esnaf Marmaris'in değerine değer katamaz. Esnafını ve insanını dinleyen, onunla çözüm üreten bir yönetim anlayışı bizi sadece örnek bir şehir yapmaz aynı zamanda örnek bir toplum haline getirir. Gelin, esnafı dışlamadan, varlığını, emeğini en önemlisi hakkını gözeterek bu kenti birlikte inşa edelim."

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise esnafın tepkisine ilişkin, "Eylem yapmalarına, görüşlerini açıklamalarına saygı duyuyoruz. Marmaris'in menfaati için bu çalışmayı yapıyoruz. Marmaris'in geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Uygulamamızda olumlu geri dönüşler de alıyoruz. Acentelerden turistlerin memnun olduğunu duyuyoruz. Ticaret dükkan içinde yapılır, sokakta yapılmamalı. Bunu bir şekilde engellememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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