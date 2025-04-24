Muğla'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekibi, Fethiye açıklarında durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta 4 düzensiz göçmen ekiplerce yakalanarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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