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        Muğla'da nesli tehlike altındaki karakulak araç çarpması sonucu telef oldu

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, kara yolunda araç çarpması sonucu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:44
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        Muğla'da nesli tehlike altındaki karakulak araç çarpması sonucu telef oldu
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak, kara yolunda araç çarpması sonucu telef oldu.

        Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde yabani kedi ölüsü olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bulunduğu alandan alınan hayvan incelenmek üzere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin'e getirildi.

        DKMP'nin yürüttüğü "Karakulak Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında karakulaktan doku ve DNA örnekleri alan İlemin, hayvanın araç çarpması sonucu telef olduğunu belirledi.

        Gazetecilere açıklama yapan İlemin, karakulağın erkek ve 2 yaşlarında olduğu, araç çarpması sonucu kafa ve ön vücut travmalarına bağlı olarak telef olduğunu söyledi.

        Olayın yaşandığı bölgede geçmiş yıllarda da başka karakulak ve vaşağın kaza sonucu yitirildiğini hatırlatan İlemin, "Muğla'da buna benzer 2 bölge daha var. Her yıl bu bölgelerde en az bir karakulak ölümü gerçekleşiyor. Bu bölgeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Müdürlüğüyle beraber yürüttüğümüz 'Karakulak Tür Koruma Eylem Planı' kapsamında belirledik. Bu alanlara ekosistem geçiş alanları planlanması soruna çözüm olarak önerildi." dedi.

        Karakulakların ülkede sadece Güneybatı Anadolu'da, yoğun olarak da Muğla sınırlarında yaşadığını dile getiren İlemin, sayıları her geçen gün azalan karakulakların ekosistem için çok önemli olduğunu vurguladı.

        İlemin, karakulakların yaban domuzu başta olmak üzere diğer canlıların popülasyonunu kontrol ettiğini, otçul canlılar ve yaban domuzu gibi canlıların sayısının aşırı artmasını önlediğini ifade ederek, karakulak ve kurt gibi yırtıcı türlerin korunması ve sayılarının artmasını destekleyecek önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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