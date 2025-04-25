Çekyalı Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Datça'da staj yapıyor

Konuk okulun müdürü ve Nymburk Belediye Meclis Üyesi Dagmar Signa, misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Murat Atıcı’ya teşekkür etti.

Bu süreçte öğrenciler, yabancı dilde iletişim kurma becerilerinin yanı sıra temel ilk yardım bilgisi de edinecekler.

Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ile birlikte, Kaymakam Murat Atıcı’yı ziyaret ederek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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