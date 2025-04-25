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        Muğla'da 19 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:17
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        Muğla'da 19 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 4 ayrı suçtan 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin (31) ilçede olduğu tespit edildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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