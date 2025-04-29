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        Datça'da "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı

        Datça ilçesinde, toplu taşıma araçları ve taksi duraklarında "Dumansız Hava Sahası" denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 29.04.2025 - 16:13
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        Datça'da "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı
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        Datça ilçesinde, toplu taşıma araçları ve taksi duraklarında "Dumansız Hava Sahası" denetimleri yapıldı.

        Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar, tütün kullanımına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

        Denetimler sırasında, özellikle servis, dolmuş ve taksilerde sürücülere bilgilendirme yapıldı.

        Araçlarda, mevzuata uygun ve herkesin görebileceği şekilde asılmış yasal uyarı yazılarının kontrolü gerçekleştirildi.

        Yetkililer, toplu taşıma araçlarında tütün ürünü kullanımının önlenmesi için sürücü ve yolculara gerekli uyarılarda bulundu.

        Denetimler kapsamında, "Dumansız Hava Sahası" uygulaması çerçevesinde görevli ekipler sürücüler ve yolculara sigaranın zararları ve kanuni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

        Yetkililer, vatandaşların araç içinde tütün ürünü kullanımı konusunda duyarlılığının yüksek olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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