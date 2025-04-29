Datça'da "Dumansız Hava Sahası" denetimi yapıldı

Denetimler kapsamında, "Dumansız Hava Sahası" uygulaması çerçevesinde görevli ekipler sürücüler ve yolculara sigaranın zararları ve kanuni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, toplu taşıma araçlarında tütün ürünü kullanımının önlenmesi için sürücü ve yolculara gerekli uyarılarda bulundu.

Araçlarda, mevzuata uygun ve herkesin görebileceği şekilde asılmış yasal uyarı yazılarının kontrolü gerçekleştirildi.

Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uygulamalar, tütün kullanımına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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