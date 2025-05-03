Bodrum'a "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyerle 720 yolcu geldi.
Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Marshall Adaları bayraklı 224 metrelik yolcu gemisi "Seven Seas Splendor", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.
Gemide, çoğunluğu ABD'li 720 yolcu ve 542 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahili, Kumbahçe, Kale Caddesi ve marinada gezdi; tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
Kruvaziyerin akşam saatlerinde demir alarak Kuşadası Limanı'na gitmesi bekleniyor.
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